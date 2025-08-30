نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز| لقاء المليارات.. ما بين تصحيح المسار وتجنب رحلة المطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لقاء المليارات

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي طبقا لموقع «ترانسفير ماركت» 38.25 مليون يورو، كأعلى قيمة تسويقية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

على الجانب الآخر، جاءت القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 22.50 مليون يورو، كثاني أعلى قيمة تسويقية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

رغم تواجد عدد كبير من اللاعبين الجيدين داخل الفريقين، كذلك حصول الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية، كما حصل بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه جاءت المباريات الأولى لهما في البطولة بمستوى فني متذبذب من حيث الأداء والنتائج.

مواجهة تصحيح المسار

تعد مباراة الغد بين فريق الأهلي وبيراميدز، بمثابة تصحيح المسار لوضع الفريقين في جدول الترتيب، والعودة نحو ثالوث القمة، وبداية الانطلاق نحو المنافسة على لقب الدوري المصري.

في سياق متصل، يسعى كلا المدربين سواء الإسباني خوسيه ريبيرو أو الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، تجنب الإخفاق في مباراة الغد، لأنها بنسبة كبيرة قد تكون مباراة الفرصة الأخيرة من جانب الإدارة لكلا الطرفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، ويدير اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم إسباني.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة السادسة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق مباراة لم تلعب لصالح فريق الأهلي.