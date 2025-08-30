نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي.. هاتريك «جواو» وسوبر برتغالي سر خماسية النصر في شباك التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فريق النصر السعودي مبارياته في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز كبير على نظيره فريق التعاون، بخماسية نظيفة مع الرأفة، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة.

أقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تقدم سريع بأقدام البرتغالي

جاءت بداية المباراة مثيرة، ولم يستمر التعادل السلبي طويلا، حيث تمكن المهاجم البرتغالي جواو فليكس، من إحراز أول أهدافه مع فريق النصر، كذلك أول أهداف الفريق في الموسم الجديد، مع الدقيقة السابعة، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق اللاعب أنجيلو غابرييل، ليسكنها جواو بقدمه اليسرى على يسار مرمى التعاون.

وانتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الضيوف في مباراة الليلة فريق النصر بهدف دون رد.

شوط ثاني من طرف واحد

بدأت أحداث شوط المباراة الثاني أكثر إثارة من الشوط الأول، حين أضاف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء سكنت يمين مرمى فريق التعاون مع الدقيقة "54".

تمكن اللاعب كينغسيلي كومان من إضافة الهدف الثالث لفريق النصر بعد مرور دقيقة واحدة، على الهدف الثاني، وجاء هدف كومان من ضربة رأسية بعد تمريرة طويلة من الحارس نواف العقيدي.

أضاف جواو فليكس الهدف الرابع لفريق النصر والثاني له في مباراة الليلة بعد تسديدة لا ترد سكنت يسار مرمى فريق التعاون مع الدقيقة "67".

اختتم جواو فليكس الهاتريك في مباراة اليوم وحماسية فريق النصر السعودي مع الدقيقة "85"، ليصبح أول لاعب اجنبي يسجل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى لفريق النصر من دوري روشن السعودي.

بهذه النتيجة، حقق فريق النصر أول 3 نقاط له في البطولة، ليفتتح مشوار المنافسة بخماسية دون رد في شباك التعاون.