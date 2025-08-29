نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: من شوارع مصر إلى أنفيلد.. رحلة امتنان ونصيحة للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن امتنانه لوجوده في ملعب أنفيلد، مشيرًا إلى أن رحلته من الطفولة في مصر إلى النجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تجربة مميزة للغاية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: "أفكر أحيانا أنني كنت طفلا في مصر، والآن أصبحت نجما في أنفيلد، وهذا أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "عندما كنت صغيرا كنت ألعب كرة القدم من أجل المتعة، والآن في أنفيلد، بمجرد أن خضت مباراتي الأولى نظرت إلى الجماهير وشعرت بامتنان كبير لوجودي هنا".

كما قدم صلاح نصيحته للاعبين الشباب، مؤكدا أهمية الحصول على وقت ليثبتوا أنفسهم للجميع.

وأشار إلى تجربته الشخصية، قائلا: "نصيحتي لكل لاعب هو أن يحصل على وقت لعب لكي يثبت نفسه للجميع، ومع احترامي طبعا ولكن فيورنتينا نادٍ أصغر من تشيلسي ولكن انتقلت لهم لكي أثبت نفسي، في عقلي وقتها كنت أريد العودة للبريمرليج".

وتأتي تصريحات صلاح في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لمواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح الفريق إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق المزيد من النجاحات.