نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يهزم الرياض بثنائية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين الهلال والرياض، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المملكة آرينا، ضمن فعاليات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة الهلال والرياض في دوري روشن

تمكن متعب الحربي من تسجيل هدف التقدم لصالح الهلال في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة من سالم الدوسري.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+1، سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق البرازيلي مالكوم، بعد تمريرة مميزة النجم المتألق سالم الدوسري.

مواجهة الهلال القادمة

يحل الهلال ضيفًا على نظيره القادسية، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن، يوم السبت الموافق 13 سبمتبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.