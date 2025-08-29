نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميلان عن تشكيلته لمواجهة ليتشي بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



يخوض ميلان المباراة من أجل العودة سريعًا إلى سكة الانتصارات بعد هزيمته المفاجئة هلى يد كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى وهو ما وضعه مبكرًا في موقف لا يحسد عليه باحتلاله المركز الخامس عشر بلا رصيد من النقاط.



بينما يسعى ليتشي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد تعادله الثمين أمام جنوى في بداية مشواره، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.



من الناحية التاريخية، تقابل كلا من ميلان وليتشي في 38 مباراة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان 23 انتصارًا مقابل فوزين فقط لليتشي بينما انتهت 13 مباراة بالتعادل.



سجل ميلان 79 هدفًا في شباك ليت بينما استقبل 33 هدفًا فقط.



من المقرر أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: ايستوبينان، ساليمايكيرس، جابي، توموري.

خط الوسط: فوفانا، لوكا مودريتش، لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: يونس موسى، جيمينيز، بافالوفيتش.