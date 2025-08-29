الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الوقت الحالي، وبناءا على ماتم إعلانه، فإنه قد استبعد الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة نادي بيراميدز في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الإطاحة بـ9 نجوم من العيار الثقيل خارج قائمة الأهلي أمام بيراميدز.. صدمة لعشاق القلعة الحمراء

وقد تم إستبعاد كلا من، محمد سيحا لأسباب فنية، ياسين مرعي للإصابة، ياسر إبراهيم للإصابة، محمد شكري للإصابة، مروان عطية لعدم الجاهزية، إمام عاشور لعدم الجاهزية، عمر كمال عبد الواحد لأسباب فنية، محمد عبدالله لأسباب فنية، أحمد عبد القادر لأسباب فنية.

قائمة لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في خط الدفاع، محمد هاني، كريم فؤاد، كوكا، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، احمد عابدين، مصطفى العش.

في خط الوسط، محمد بن رمضان، اليو ديانج، افشة، احمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بن شرقي، زيزو، تريزيجيه.

في خط الهجوم، محمد شريف، جاراديشار.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة