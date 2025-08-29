نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثية طنطا يفوز على بلدية المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين طنطا وبلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري بفوز ابناء السيد البدوي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين لاصحاب الأرض.

جاءت اهداف طنطا عن طريق ثلاثي الفريق كريم اسامة، هشام رأفت، محمد شيكا، لتنتهي المباراة يفوز ابناء السيد البدوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد الفريق الطنطاوي لأربعة نقاط في المركز الثاني خلف الإنتاج الحربي في ترتيب جدول دوري المحترفين المصري.

يُذكر ان طنطا واجه بلدية المحلة على ملعب الأخير وأنطلقت المباراة بينهم في تمام السادسة والنصف مساءا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين وأستطاع الفريق الطنطاوي الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين لبلدية المحلة.

جدير بالذكر ان المباراة القادمة لنادي طنطا ستكون ضد ابو قير للأسمدة وستقام المباراة بينهم يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر القادم، على ملعب ابو قير للأسمدة فى تمام الرابعة والنصف عصرا.