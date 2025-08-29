ريبييرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة