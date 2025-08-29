نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين - مصطفى العش
الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة
الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - جراديشار.