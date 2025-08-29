نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي.. التشكيل الرسمي لفريق التعاون والنصر قبل مواجهة الليلة في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق النصر السعودي ضيفا على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، وذلك لمواجهة نظيره التعاون، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة 8 الثانية بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيل التعاون والنصر قبل مواجهة الليلة

أعلن المدرب البرازيلي لفريق التعاون بريكليس تشاموسكا، عن تشكيل فريقه في مباراة الليلة أمام النصر، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد القدوس عطية.



خط الدفاع: محمد محظري، أندري جيروتو، وليد الأحمد، رينيه ريفاس.

خط الوسط: عبد الإله هوساوي، فلافيو دا سيلفا، أشرف المهديوي.



خط الهجوم: محمد الكويكيبي، روجير مارتينيز، موسى بارو.



على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني البرتغالي لفريق النصر جورجي جيسوس، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.



خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحيى.

خط الوسط: كينجسيلي كومان، أنجيلو بورجيس، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني.



خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.