رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز قادمًا من لايبزيج

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن إعلان تعاقده رسميًا مع النجم الهولندي تشافي سيمونز لاعب آر بي لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر النادي بيانًا عبر قنواته الرسمية أكد خلاله انضمام سيمونز إلى صفوف الفريق الأول، على أن يرتدي القميص رقم 7 في الموسم الجديد.

ورغم عدم كشف إدارة السبيرز عن التفاصيل المالية للصفقة، فإن التقارير الصحفية رجحت أن تبلغ قيمتها نحو 51 مليون جنيه إسترليني، مع توقيع اللاعب على عقد طويل الأمد يمنحه الاستقرار ويعزز من خطط النادي المستقبلية.

ويُعد انضمام سيمونز إلى توتنهام مكسبًا كبيرًا للفريق، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية وسجل مميز مع الأندية التي لعب لها، إلى جانب خبراته الدولية رفقة منتخب هولندا، ما يفتح الباب أمامه ليكون أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في المرحلة المقبلة.