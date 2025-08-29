نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي تشكيل الهلال لمواجهة نظيره الرياض، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

الهلال يواجه الرياض في الدوري السعودي

ويحتضن ملعب المملكة آرينا، المواجهة المثيرة بين الهلال والرياض، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السعودي ماجد الشهراني في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل الهلال أمام الرياض، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎ خط الدفاع: متعب الحربي - تمبكتي - كوليبالي - كانسيلو.

▪︎ خط الوسط: نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري.

▪︎ خط الهجوم: مالكوم - سالم الدوسري - نونيز.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال ضد الرياض في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات thmanyah السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 1.

