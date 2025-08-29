نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد خارج قائمة منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الألماني توماس توخيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة إنجلترا الجمعة، في حين استدعى لاعب الوسط إليوت أندرسون والمدافع دجيد سبنس للمرة الأولى تمهيدًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الإنجليزي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) ودين هندرسون (كريستال بالاس)

المدافعون: ريس جيمس (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، دان بيرن (نيوكاسل)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، دجيد سبنس (توتنهام)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون ومورغان جيبس-وايت (نوتنغهام فوريست) جوردان هندرسون (برنتفورد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، مورغان رودجرز (أستون فيلا)، ديكلان رايس (أرسنال)

المهاجمون: هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، إبيريتشي إيزي (أرسنال)، جارود بوين (وست هام)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة) وأولي واتكينز (أستون فيلا).

