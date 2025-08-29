نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يعود لقائمة بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الجديد للمنتخب البولندي لكرة القدم يان أوربان يوم الجمعة عودة مهاجم نادي برشلونة الإسباني المخضرم روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المهاجم البالغ 37 عاما، رفض في يونيو الانضمام إلى المنتخب الوطني بعد خلاف مع المدرب السابق ميخال بروبييرش (53 عاما) الذي جرده من شارة القيادة لصالح بيوتر جيلينسكي.

أشرف بروبييرش الذي استقال من منصبه بسب خلافه مع مهاجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين السابق، على 21 مباراة لبولندا منذ سبتمبر 2023، ففاز تسع مرات وخسر في سبع مباريات. قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 حيث فشل في تحقيق أي فوز وخرج من دور المجموعات.

قال أوربان (63 عاما) نقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد البولندي لكرة القدم "سيكون روبرت ليفاندوفسكي قائدا للفريق".

قدّم المدرب تشكيلته للمباراتين المقبلتين ضد هولندا، المقرر إقامتهما في 4 سبتمبر في روتردام، وفنلندا في 7 منه في تشورزوف البولندية.

وأضاف "لقد تم إبلاغ اللاعبين بهذه المسألة. تحدثت معهم بشأنها. أردت أن يكونوا أول من يعلم بقراري. القرار نهائي، وأعتبر مسألة شارة القيادة منتهية. لن يكون هناك أي تعليق إضافي على هذا الموضوع".

وارتدى ليفاندوفسكي قميص منتخب بلاده خلال 157 مباراة منذ مشاركته الأولى عام 2008، وبات أفضل هداف في صفوفه برصيد 84 هدفا.