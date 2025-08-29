نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يوجه أنظاره نحو صفقة تشيلسي المتعثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من الانقضاض على صفقة كانت قريبة من جاره اللندني تشيلسي، وذلك من خلال التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز لاعب خط وسط لايبزيغ الألماني.

ودخل توتنهام هذا الأسبوع سباق التعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي، والذي ارتبط اسمه طوال الانتقالات الصيفية بالانضمام لتشيلسي.

وساهم إخفاق تشيلسي في بيع بعض اللاعبين الذين لن يعتمد عليهم من أجل ضم سيمونز، في دخول توتنهام على خط التفاوض مع اللاعب، وهو يقترب من حسم الصفقة لصالحه، بينما من المرجح أن تبلغ قيمة انتقال سيمونز إلى توتنهام نحو 60 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام، يسعى منذ تعيينه على رأس القيادة الفنية في يونيو (حزيران) الماضي، إلى جلب صانع ألعاب جديد، خاصة بعد الفشل في استقطاب مورغان غيبس وايت لاعب نوتنغهام فورست في وقت سابق هذا الصيف، وكذلك انقضاض الغريم آرسنال على صفقة إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس، والذي تفاوض معه أولًا توتنهام.

وهزت توتنهام إصابة خطيرة لنجمه جيمس ماديسون في الركبة، ما سيترتب عليه غياب الإنجليزي الدولي عن غالبية فترات الموسم الحالي.

ولطالما عبر توماس فرانك عن ثقته في قدرة توتنهام على دعم صفوف الفريق بشكل جيد، وذلك في أعقاب توقف المفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن ضم سافينيو، لاعب الأخير، ليتحول الاهتمام مؤخرًا إلى صفقة سيمونز.