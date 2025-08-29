الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الجماهير العربية والإفريقية موعد مباراة السودان ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، حيث يلتقي المنتخبان مساء الجمعة 29 أغسطس على ملعب مانديلا الوطني في مواجهة تحديد المركز الثالث مباراة السودان ضد السنغال تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ يسعى منتخب السودان إلى إنهاء مشواره بنتيجة إيجابية بعد عروض مميزة، بينما يطمح منتخب السنغال إلى مصالحة جماهيره بحصد الميدالية البرونزية وتكتسب أهمية هذه المواجهة من كونها آخر ظهور للفريقين في البطولة، مما يجعلها أشبه بختام مشرف لمشوار حافل.

موعد مباراة السودان ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025..صراع الميدالية البرونزية

أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل موعد مباراة السودان ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، والتي ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية بفارغ الصبر.

التاريخ: الجمعة 29 أغسطس 2025.

الساعة: السادسة مساءً بتوقيت السودان والسعودية.

الساعة: السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الملعب: مانديلا الوطني.

هذا التوقيت يمنح الجماهير فرصة متابعة مواجهة قوية تجمع منتخبين قدما مستويات لافتة في البطولة قبل توقف مشوارهما في نصف النهائي.

موقف السودان قبل مواجهة السنغال

يخوض المنتخب السوداني المباراة بعد خسارة نصف النهائي أمام منتخب مدغشقر بهدف دون مقابل، لكنه قدم أداءً منظمًا وشجاعًا جعله محط إشادة جماهيره ويأمل الفريق في استغلال موعد مباراة السودان ضد السنغال لتأكيد قوته وتحقيق إنجاز معنوي.

السودان خسر نصف النهائي أمام مدغشقر 0-1.

يسعى لتعويض الإخفاق وتحقيق المركز الثالث.

يعتمد على جماعية الأداء وروح اللاعبين.

الجماهير تنتظر رد اعتبار قوي.

موقف السنغال قبل لقاء السودان

على الجانب الآخر، يدخل منتخب السنغال اللقاء بعد إقصائه من نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح (5-3). ويعتبر موعد مباراة السودان ضد السنغال فرصة للسنغاليين لتأكيد قوتهم واستعادة الثقة عبر التتويج بالميدالية البرونزية.

السنغال خسر أمام المغرب بركلات الترجيح.

يملك خط دفاع صلب وأسماء بارزة.

يسعى لإنهاء البطولة على منصة التتويج.

المباراة تمثل فرصة ذهبية لرد الاعتبار.

أهمية مباراة تحديد المركز الثالث

تكتسب مباراة السودان والسنغال أهمية مضاعفة للجماهير واللاعبين معًا، حيث لا تقتصر على تحديد المركز الثالث فحسب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنتخبين على تجاوز خيبة نصف النهائي كما أن موعد مباراة السودان ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 سيكون فرصة مثالية لمتابعة مواجهة مثيرة بين فريقين أثبتا حضورهما في البطولة.