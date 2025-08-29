الارشيف / الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد المصرية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم  مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل

المقاولون العرب ضد سيراميكا 6:00.

الاتحاد ضد إنبي 9:00.

البنك ضد طلائع الجيش 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري نايل

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

