نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد المصرية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل
المقاولون العرب ضد سيراميكا 6:00.
الاتحاد ضد إنبي 9:00.
البنك الأهلي ضد طلائع الجيش 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات دوري نايل
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات