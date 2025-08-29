أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد المصرية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة