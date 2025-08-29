نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوت الحماس في ثمانية.. مدحت شلبي ينقل دوري روشن بالمجان عبر قناة ثمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة “ثمانية” السعودية المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، عن انضمام الإعلامي الكبير والمعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي إلى فريق عملها، ليكون الصوت المميز في تغطية مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في خطوة تعزز من مكانة القناة وتزيد من جماهيريتها لدى عشاق الكرة العربية.

ويُعد مدحت شلبي واحدًا من أبرز الأسماء في عالم التعليق الرياضي العربي، حيث كان من بين أهم المعلقين في شبكة قنوات SSC خلال الموسم الماضي، وترك بصمة خاصة لدى الجماهير بفضل أسلوبه المميز وروحه المرحة التي جعلته “الجنرال” كما يحلو لعشاقه أن يلقبوه.

ولم يقتصر حضور شلبي على الدوري السعودي فقط، بل كان الصوت الرسمي للمباريات الكبرى عبر شاشة MBC مصر، حيث أضفى نكهة خاصة على القمم الكروية المحلية والعربية، وجذب ملايين المتابعين بأدائه الذي يجمع بين الإثارة والطابع الترفيهي.

كما تألق “الجنرال” في كأس العالم للأندية، إذ تولى التعليق على جميع مباريات النادي الأهلي المصري في المونديال، ليؤكد مرة أخرى أنه الرقم الصعب في التعليق الرياضي العربي وصاحب الحضور الأقوى في المحافل الكبرى.