أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الزمالك استعداداته المبكرة لسوق الانتقالات الشتوية، حيث وضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، أولوياته الفنية لتدعيم القائمة، مؤكدًا أن الحاجة الأكبر تتركز في مركز الظهير الأيمن ولاعب الارتكاز الدفاعي "6".

الزمالك يبدأ التحضير للميركاتو الشتوي بتحديد أولوياته الفنية

فيريرا أوضح أن الفريق يعاني من نقص عددي في هذين المركزين على وجه الخصوص، وهو ما انعكس على اختياراته في المباريات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يقترب الزمالك من التعاقد مع الظهير الكيني بارون أوشينج، ليكون بديلًا لعمر جابر، بينما يضع الجهاز الفني على رأس قائمة اهتماماته لاعب الوسط المدافع غنام محمد، الذي يُعد أبرز المرشحين لدعم خط الوسط الأبيض.

وبهذه التحركات، يسعى الزمالك إلى بناء دكة قوية تعزز من عمق الفريق وتمنحه مرونة أكبر في خوض منافسات الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.