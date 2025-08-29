نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستغل فترة التوقف الدولي لحسم الملفات الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة النادي الأهلي استغلال فترة التوقف الدولي من 1 إلى 12 سبتمبر من أجل حسم عدد من الملفات المهمة التي تشغل الفريق في الوقت الحالي.

الأهلي يستغل فترة التوقف الدولي لحسم الملفات الكبرى

وتشمل هذه الملفات الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يدرس النادي احتياجات الفريق للموسم، بالإضافة إلى ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم قريبًا، لضمان استقرار القائمة وعدم تكرار أزمات فقدان عناصر أساسية.

كما ستتم خلال الفترة ذاتها عملية تقييم شامل لمرحلة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يقود الفريق منذ بداية الموسم. الإدارة حتى الآن لا تفكر في التعاقد مع مدير فني جديد، وتؤكد أن ريبيرو يستحق فرصة كاملة لإثبات قدراته، معتبرة أن التعادل الأخير أمام غزل المحلة جاء بسبب غياب التوفيق لا أكثر.

ومع ذلك، يبقى ملف المدير الفني مفتوحًا على احتمالات أخرى، حيث تشير المصادر إلى أن الخسارة أمام بيراميدز – حال وقوعها – قد تُغير من حسابات الإدارة، وتعيد سيناريو البحث عن بدائل فنية مطروحًا بقوة.