من "نعم قادرون".. وعود بحل أزمة المدير التنفيذي وتعاون كامل بين اللجنة البارالمبية ووزارة الرياضة

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم أمين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان رسميًا عن اختيار مدير تنفيذي جديد للجنة، لينتهي بذلك الجدل المستمر منذ 9 أشهر حول شَغْل هذا المنصب الحساس، خاصة أن اللوائح لا تسمح بتواجد قائم بالأعمال لأكثر من 3 شهور.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نعم قادرون" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم ويقدمه الإعلامي محمد كشك، أوضح أمين أن اللجنة تستعد بقوة لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام لأول مرة في مصر بمشاركة 72 دولة وأكثر من 750 لاعبًا ولاعبة، إلى جانب 55 بطلًا مصريًا منهم عدد كبير من الناشئين، واصفًا البطولة بأنها "أهم حدث بارالمبي عالمي تشهده مصر".

وحول ما يتردد عن تراجع مستوى الرياضات البارالمبية وانخفاض عدد الميداليات في الدورات الأخيرة، أكد أمين أن اللجنة البارالمبية الدولية فرضت شروطًا وضوابط تأهيل صارمة، حيث باتت هناك 4 محطات رئيسية للتأهل إلى الدورات البارالمبية في لعبة الأثقال وهو ما صعّب المهمة.

وعن أزمة اللاعبين الذين تم استبعادهم ثم عودتهم إلى معسكر المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال، شدد على أن القرار جاء بناءً على التماس مقبول، موضحًا أن اللجنة الفنية والجهاز الفني المخضرم اشترطوا تحقيق "الرانك العاشر" للمشاركة في بطولة العالم، لكن بعض اللاعبين لم يحققوه، ورغم ذلك تم قبول التماسهم وضمهم مرة أخرى للمنافسات، وإن كان تواجدهم مع الناشئين بسبب صعوبة توفير أماكن.

وفي ملف السباحة البارالمبية، كشف أمين أن رئيس اللجنة الفنية للعبة قد اعتذر عن استكمال مهامه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الكابتن شريف حبيب لإعادة الانضباط والتنظيم للعبة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية أصبح أكثر تعاونًا وتماسكًا، وأن وزارة الشباب والرياضة تدعم اللجنة بشكل كامل من أجل إنجاح الحدث العالمي الهام، بطولة رفع الأثقال البارالمبية على أرض مصر.

