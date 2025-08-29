نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نيجيريا السابق: أتمنى مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا المقبلة.. والمغرب منافس قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بينيديكت أكويجبو نجم منتخب نيجيريا السابق، عن توقعاته لبطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقامة في المغرب.

وقال بينيديكت أكويجبو نجم منتخب نيجيريا السابق في حواره مع برنامج ستاد المحور: "في بطولة الأمم القادمة التي ستُقام في المغرب، أختار نيجيريا ومصر في النهائي، أعتقد أن نيجيريا ومصر سيتواجهان في النهائي لكن منتخب المغرب سيكون منافس قوي".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم. إنه لاعب رائع. لديه تقنية رائعة. إنه سريع جدًا. لديه حاسة تهديف عالية. يسجل أهدافًا رائعة"

واختتم حديثه قائلًا: "آمل أن يفوز ليفربول بالدوري هذا الموسم من أجل صلاح. أعتقد سيفوز بالدوري مع ليفربول هذا الموسم. لذلك أعتقد أن محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ القارة".