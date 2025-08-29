نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يستعد لرحيل قائده جويهي إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن نادي كريستال بالاس يستعد لفقدان مدافعه الدولي الإنجليزي وقائده مارك جويهي، الذي بات هدفًا رئيسيًا لنادي ليفربول قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل.

كريستال بالاس يستعد لرحيل قائده جويهي إلى ليفربول

ويبلغ غويهي من العمر 25 عامًا، ويُعتبر أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، ما جعله يحجز مكانًا في قائمة المنتخب الإنجليزي.

وطلبت إدارة كريستال بالاس مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للموافقة على الصفقة، وسط محاولات من ليفربول لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مستقبل غويهي، في ظل إصرار يورغن كلوب على إضافة مدافع جديد يعزز خيارات الفريق الدفاعية.