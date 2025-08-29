نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانتي على أعتاب عودة أوروبية.. اتحاد جدة يعرضه على موناكو وباريس إف سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق، نغولو كانتي، يقترب من العودة إلى القارة الأوروبية، بعد أن عرضه نادي اتحاد جدة السعودي على أندية فرنسية في فترة الانتقالات الحالية.

كانتي على أعتاب عودة أوروبية.. اتحاد جدة يعرضه على موناكو وباريس إف سي

كانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكنه بات مرشحًا لمغادرة الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد فقط.

وبحسب التقرير، فقد تم عرضه على نادي موناكو، الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة إلى نادي باريس إف سي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويعد كانتي أحد أبرز نجوم جيله، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي وتشيلسي، كما توج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.