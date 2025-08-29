نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريمونيزي الصاعد حديثًا للكالتشيو يدرس التعاقد مع المخضرم جيمي فاردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن نادي كريمونيزي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي "سيري آ"، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، البالغ من العمر 38 عامًا.

فاردي، الذي رحل عن صفوف ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة وناجحة في ملعب "كينغ باور"، لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ منذ رحيله عن "الثعالب"، ما يجعله لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات.

ويسعى كريمونيزي إلى الاستفادة من خبرة فاردي الكبيرة في الملاعب الأوروبية ومنحه دورًا قياديًا داخل الفريق، خاصة وأن النادي يطمح لتأمين البقاء في الدوري الإيطالي خلال موسمه الأول بعد العودة.

المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، لكن فكرة رؤية أحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين يخوض تجربة جديدة في الكالتشيو قد تكون واحدة من أبرز قصص الميركاتو الصيفي الجاري.