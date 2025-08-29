نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة لوكاكو.. نابولي بطل إيطاليا يتوصل لاتفاق لضم راسموس هويلوند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي، تحرك سريعًا لتعويض إصابة مهاجمه روميلو لوكاكو، حيث توصل لاتفاق شفهي مع مانشستر يونايتد بشأن استعارة المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

بعد إصابة لوكاكو.. نابولي بطل إيطاليا يتوصل لاتفاق لضم راسموس هويلوند

المهاجم الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، يُعد أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، وقد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي وسط توقعات كبيرة بمستقبل مشرق.

ويرى نابولي في هويلوند الخيار الأمثل لتعويض غياب لوكاكو وإضافة قوة هجومية إلى تشكيلته، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرة سابقة في الدوري الإيطالي جعلته أكثر جاهزية للتأقلم سريعًا مع الفريق.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الشفهي قد تم بالفعل، على أن تشهد الأيام المقبلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.