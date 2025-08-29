نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يطرق أبواب السيتي.. تحرك لضم ناثان آكي لتعزيز الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Givemesport أن نادي توتنهام هوتسبير بدأ اتصالاته مع مانشستر سيتي لبحث إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي ناثان آكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يُعد أحد عناصر الخبرة في دفاع السيتي، وشارك بشكل مؤثر في تتويج الفريق بعدة بطولات محلية وقارية تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويسعى توتنهام إلى تدعيم خطه الخلفي بخبرة دولية قادرة على إضافة الصلابة والتوازن، في ظل منافسته المنتظرة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تحدد إدارة مانشستر سيتي موقفها من بيع آكي خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللاعب ما زال ضمن حسابات المدرب الإسباني.