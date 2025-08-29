نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يتحدى نيوكاسل.. رفض ثالث لصفقة سترواند لارسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن نادي وولفرهامبتون ما زال متمسكًا بموقفه الرافض لبيع مهاجمه النرويجي يورجن سترواند لارسن، البالغ من العمر 25 عامًا، رغم العروض المغرية التي تقدم بها نيوكاسل يونايتد.

وبحسب التقرير، فإن وولفرهامبتون يستعد لرفض العرض الثالث الذي تقدم به نيوكاسل وتبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد مجددًا أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد لارسن أحد الركائز الأساسية في صفوف وولفرهامبتون بعد مستوياته المميزة في الدوري الإنجليزي، وهو ما يدفع إدارة النادي للتمسك به مهما بلغت قيمة العروض.

وبذلك يجد نيوكاسل نفسه أمام طريق مسدود، في ظل إصرار الذئاب على غلق الباب أمام رحيل هدافه النرويجي هذا الصيف.