سباق لندني مشتعل.. توتنهام يقترب من خطف تشافي سيمونز من أنياب تشيلسي 

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز، صانع ألعاب لايبزيج الألماني، مقابل قيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة تليجراف، دخل توتنهام في سباق زمني مكثف لحسم الاتفاق مع لايبزيج، وذلك في محاولة لتقليل فرص تدخل تشيلسي في اللحظات الأخيرة وخطف اللاعب.

ويُعد سيمونز، البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أبرز المواهب الهجومية في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني ومع منتخب هولندا.