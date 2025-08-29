نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون الحصول على التصاريح اللازمة للسفر.. وزارة الرياضة تجري تحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون الحصول على التصاريح اللازمة للسفر.. وزارة الرياضة تجري تحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك.

قررت وزارة الرياضة المصرية التحقيق في واقعة سفر ثلاثة لاعبين مع بعثة فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة دون الحصول على موافقات رسمية أو قرار وزاري.

وكانت قد غادرت بعثة نادي الزمالك للكرة الطائرة من أجل المشاركة في بطولة دولية ودية بمدينة أبو ظبي بالإمارات خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

إحالة للتحقيق

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد قرر إحالة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى إداري فريق الزمالك أحمد شعلان للتحقيق في الواقعة.

وكشف مصدر من وزارة الرياضة بأن: "الوزارة قررت التحقيق في سفر ثلاثة لاعبين مع بعثة الزمالك للكرة الطائرة لخوض بطولة ودية في الإمارات دون الحصول على قرار وزاري وموافقات رسمية من الاتحاد أو الوزارة".

تفاصيل الأزمة

وأوضح المصدر بأن "الثلاثي لم يتم قيدهم مع النادي حتى الآن بشكل رسمي وهم:

أحمد أيمن لاعب طلائع الجيش.

وأحمد فتحي لاعب بتروجيت.

وخالد إيهاب لاعب بتروجت.

واختتم المصدر تصريحاته "ننتظر أيضا نتيجة تحقيق الشئون القانونية باتحاد الطائرة في الواقعة".

وكان الزمالك قد أعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة، حيث من المقرر أن يتولى الجيزاوي تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للبرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وكان قد توج نادي الزمالك ببطولة وحيدة خلال الموسم الماضي وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة، وكان قد انتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.