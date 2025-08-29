نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف الحكم محمد عباس قابيل بسبب مباراة كهرباء الإسماعيلية وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور"، تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة أوسكار لويز، قررت إيقاف الحكم محمد عباس قابيل الشهير بـ "مايو"، وذلك عقب الأخطاء التي ارتكبها في مباراة كهرباء الإسماعيلية وسموحة.

إيقاف الحكم محمد عباس قابيل بسبب مباراة كهرباء الإسماعيلية وسموحة

وأضاف الغندور: "وجهت لجنة الحكام بـ اتحاد الكرة اللوم بشدة على الحكم محمد عباس بعد العديد من الأخطاء التي قام بها في مباراة كهرباء الإسماعيلي وسموحة، والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة 2-1".

وشدد: "تقدم نادي كهرباء الإسماعيلية بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، ضد حكم مباراة سموحة، محمد عباس قابيل، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء".

وأضاف الغندور: "لجنة الحكام باتحاد الكرة لا تعلن عن عقوبات الحكام حفاظًا على هيبة الحكام، ولكن تم إخطار المسؤولين في نادي كهرباء الإسماعيلية إنه تم إيقاف واستبعاد الحكم من إدارة بعض المباريات خلال الجولات المقبلة من الدوري".

وتابع: "جاء في بيان كهرباء الإسماعيلية، أن الحكم ارتكب أخطاء تحكيمية فادحة أثرت في مجريات أحداث المباراة وانعكست على النتيجة مما أضاع معه مجهود مبذول من قبل كهرباء الإسماعيلية".

واختتم: "طالب كهرباء الإسماعلية، باحتساب ضربة جزاء في الدقيقة 32 في الشوط الثاني إلى جانب عدم احتساب هدف لفريق سموحة رغم استدعاء حكم الفيديو له لوجود لمسة يد".