نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد ربيع يقترب من الظهور في تدريبات الزمالك الجماعية بعد مباراة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد ربيع لاعب وسط نادي الزمالك اقترب من الظهور في تدريبات نادي الزمالك الجماعية خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: أحمد ربيع يقترب من الظهور في تدريبات الزمالك الجماعية بعد مباراة وادي دجلة

وأكد الغندور خلال تصريحات لبرنامج "ستاد المحور"، لم يشارك أحمد ربيع في أي تدريب جماعي مع الفارس الأبيض، ولكن اللاعب يقترب من الظهور في المران الجماعي للفريق عقب مباراة دجلة واللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي.