نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يفتتح دوري روشن السعودي بالفوز بهدف نظيف على نيوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا مهما ومستحقا على نظيره فريق نيوم بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي ونيوم

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونيوم برتم سريع وسجل ايفان توني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23 صنعه له ميلوت وحاول نيوم تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وكان الأهلي قريب من الهدف الثاني لكن لم يستطيع لتألق دفاع وحارس نيوم وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة برتم هادئ نسبيا وحاول نيوم تسجيل هدف التعادل وكذلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعددت محاولاته لتسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح ثم ارتطمت كرة حسن العلي بالعارضة في الدقيقة 90 وسجل الكسندر لاكازيت التعادل لنيوم في الدقيقة 90 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهت المباراة بينهم 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الراقي المركز الثاني كوصيفا برصيد 3 نقاط بينما أتى نيوم بالمركز الثامن عشر والأخير دون أي رصيد.

