تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام نيوم في دوري روشن السعودي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نظيره فريق نيوم بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد ونيوم

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الأهلي ونيوم مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام نيوم

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: محرز، كيسي، ميلوت.

خط الهجوم: الشامات، توني، البريكان.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونيوم

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

