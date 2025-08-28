نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يوفر عقود رعاية لـ٤ لاعبين لمدة عام إستعدادا للأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد طارق حسانين عضو مجلس إدارة نادي الترسانة عن نجاح مجلس الإدارة في توقيع عقود رعاية لعدد من اللاعبين والأبطال المتوقع تأهلهم لأولمبياد باريس المقبلة مع مصر للتأمين لتوفير عقود رعاية لمدة عام لعدد من الرياضيين علي رأسهم عبدالرحمن هيثم بطل العالم وافريقيا في المصارعة ومنى علي حسين بطلة ألعاب القوي وصاحبة الرقم القياسي في "المشي" وأميرة محمد عبدالرحمن بطلة العالم في رفع الأثقال وهاجر السيد حسن بطلة العالم وافريقيا في الملاكمة بالإضافة لرعاية عدد من الموهوبين في كرة القدم بفريق النادي مواليد ٢٠١٠ المتوقع احترافهم بالخارج الفترة المقبلة.

الترسانة يوفر عقود رعاية لـ٤ لاعبين لمدة عام إستعدادا للأولمبياد باريس

وقال محمد طارق عضو المجلس ما يقوم به مجلس الإدارة برئاسة طارق سعيد حسانين يعد إنجاز جديد لقلعة الشواكيش وتطور نوعي في خدمة الأعضاء والرياضيين بتوفير مثل هذه العقود سواء في الرعاية أو التأمين علي الأعضاء

وقال وفقا للبرتوكول الموقع اليوم بين الترسانة ومصر للتأمين سيتم التأمين علي حياة ١٥٠ الف عضو بالنادي عبارة عن ٣٥ الف عضو بالاضافة لأسرهم وابنائهم بموجب كارنية النادي.

واعتبر محمد طارق أن ابرام عقد رعاية وبرتوكول تأمين دون تحمل النادي اي أعباء مالية نجاح لمجلس الإدارة خصوصا وان مصر للتأمين ستتكلف بكل شيء بالاضافة لتوفير خصم لاعضاء النادي ١٥٪؜ مؤكدا ان النادي سيوفر مقر دائم للشركة داخل مقر النادي ومنحهم حق أستغلال اعلان "الاوت دور "بسور النادي لمدة شهر بداية من العام المقبل

وكشف ان وجود راعي للنادي وفريق الكرة سيكون خطوة نحو استعادة الترسانة مكانته الطبيعية للعودة للدوري الممتاز الفترة المقبلة مشيرا إلي أن المجلس سيشرع في فرع النادي الجديد وفتح باب العضويات والبدء فورا في الإنشاءات والإعلان عن مجسم مدينة ملاهي الاطفال الجديدة خلال أيام واستمرار عملية التطوير داخل الفرع الرئيسي