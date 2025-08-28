نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. تفاصيل الموعد والنظام وتصنيف الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور الأول من النسخة الـ71 لبطولة دوري أبطال أوروبا (2025-2026)، والتي تُعد النسخة الـ34 تحت المسمى الحالي "دوري الأبطال"، بمشاركة 36 فريقًا للموسم الثاني على التوالي بعد اعتماد النظام الجديد.

الفرق المشاركة

تأهل 29 فريقًا مباشرة إلى الدور الأول، فيما حجزت 7 فرق أخرى مقاعدها عبر التصفيات التي اختتمت أمس الأربعاء.

ويشارك باريس سان جيرمان بصفته حامل اللقب، بينما يخوض توتنهام هوتسبير البطولة بصفته بطل الدوري الأوروبي، ما رفع عدد الأندية الإنجليزية المشاركة إلى 6.

وشهدت الأدوار التمهيدية مفاجأة كبيرة بخروج فنربخشة بقيادة جوزيه مورينيو، في حين استفاد كل من نيوكاسل يونايتد وفياريال من المقاعد الإضافية الممنوحة لإنجلترا وإسبانيا بناءً على نتائج أنديتهما في المسابقات القارية.

موعد ومكان القرعة

تنطلق مراسم القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بمدينة موناكو الفرنسية، وفق ما أعلنه "يويفا".

القنوات الناقلة

تبث شبكة "بي إن سبورتس" فعاليات القرعة مباشرة عبر قناتها الإخبارية الفضائية، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للشبكة على منصات "يوتيوب" و"فيسبوك" مجانًا.

النظام الجديد للبطولة

اعتمد "يويفا" منذ الموسم الماضي النظام الجديد للبطولة، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول (4 على ملعبه و4 خارجه) يتم تحديدها عبر القرعة.

وتفرض القواعد عدم مواجهة فريقين من نفس البلد خلال هذه المرحلة، مع منع تكرار مواجهة أكثر من فريقين من نفس الدولة لنادٍ واحد.

وتُوزع الفرق على أربعة مستويات وفق التصنيف، بحيث يلعب كل فريق مباراتين أمام خصوم من كل مستوى (الأول، الثاني، الثالث، الرابع).

عقب نهاية مرحلة الدوري، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 مواجهات ملحق، يتأهل منها 8 فرق أخرى.

وشهد الموسم الماضي صعوبات كبيرة للعديد من الأندية الكبرى في حجز مقعد ضمن الثمانية الأوائل، مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، الذين صعدوا إلى الأدوار الإقصائية عبر الملحق.

الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري

إنجلترا: ليفربول - آرسنال - مانشستر سيتي - تشيلسي - توتنهام هوتسبير - نيوكاسل يونايتد.

إسبانيا: برشلونة - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - أتلتيك بلباو - فياريال.

إيطاليا: نابولي - إنتر ميلان - أتالانتا - يوفنتوس.

ألمانيا: بايرن ميونخ - باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند.

فرنسا: باريس سان جيرمان - مارسيليا - موناكو

هولندا: آيندهوفن - أياكس أمستردام.

البرتغال: بنفيكا - سبورتنج لشبونة.

بلجيكا: كلوب بروج - يونيون سانت جيلواز.

تركيا: جلطة سراي.

التشيك: سلافيا براج.

اليونان: أولمبياكوس.

الدنمارك: كوبنهاجن.

النرويج: بودو/جليمت.

قبرص: بافوس.

كازاخستان: كايرات ألماتي.

أذربيجان: كاراباج.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا

التصنيف الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

التصنيف الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، كلوب بروج.

التصنيف الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.

التصنيف الرابع: موناكو، جالطة سراي، يونيون سانت جيلوز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كايرات، بافوس، كاراباج، كوبنهاجن

مواعيد إقصائيات ونهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ثمن النهائي: 10/11 مارس و17/18 مارس 2026

ربع النهائي: 7/8 أبريل و14/15 أبريل 2026

نصف النهائي: 28/29 أبريل و5/6 مايو 2026

النهائي: 30 مايو 2026

وتوج فريق باريس سان جيرمان ببطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي