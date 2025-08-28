نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات دوري روشن ضمك ضد الحزم 7:05. الاتفاق ضد الخلود 9:00. الأهلي ضد نيوم 9:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن تردد قناة ثمانية 3 القمر: نايل سات التردد: 12360 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.