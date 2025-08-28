نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات نارية في الجولة الرابعة من دوري Nile.. عقوبات تهز الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات المقررة للجولة الرابعة من المرحلة الأولى في دوري Nile لموسم 2025-2026، وذلك وفقًا للوائح المسابقة ونظام المخالفات والانضباط. وجاءت القرارات على النحو التالي:

مباراة إنبي والجونة

توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي إنبي، بسبب عدم الالتزام باللوائح المنظمة لرش الملعب قبل وأثناء المباراة.



مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي

إيقاف أبو بكر الفا كيتا لاعب طلائع الجيش مباراتين.

تغريمه 5 آلاف جنيه بعد طرده نتيجة تدخل عنيف.



مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز مباراة واحدة.

تغريمه 2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في اللقاء.



مباراة الزمالك وفاركو

إيقاف نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك مباراة واحدة.

تغريمه 5 آلاف جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف بابكر ندياي لاعب فاركو مباراة واحدة.

تغريمه 2500 جنيه عقب طرده لحصوله على إنذارين.

