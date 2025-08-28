نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيفن جيرارد يختار نجم مانشستر سيتي عن لاعب فريقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم فريق ليفربول والقائد التاريخي ستيفن جيرارد عن لاعب خط الوسط المفضل، له والمناسب لافكاره والمفضل لاي جهاز فني خلال تصريحات تلفزيونية.

استطاع فريق ليفربول تحقيق انتصارين في الجولة الأولى والثانية بالدوري الانجليزي الممتاز، وفاز على بورنموث بالمباراة الاولى بنتيجة اربع اهداف مقابل هدفين، ثم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

جيرارد يختار نجم مانشستر سيتي

تم سؤال ستيفن جيرارد عن مقارنة بين رودري وبين كايسيدو وانزو وغرافنبيرخ وفيرتز وفودين وبرناردو وبالمر وماك اليستر ورايس وبرونو فيرنانديز.

جيرارد اختار رودري على الجميع حيث يراه المفضل لكل افكاره أو اي مدرب يريد لاعب مثالي به كل المواصفات.

يلتقي فريق ليفربول مع ارسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي يوم الاحد الموافق 31 اغسطس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة