أحمد جودة - القاهرة - اسكندريه للبترول يفوز علي منتخب السويس بهدفين وديا

فاز فريق اسكندريه للبترول الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني (مجموعه ب) علي منتخب السويس بهدفين مقابل هدف في المباراه التي جرت بينهما بملعب البترول بالمكس.

تقدم منتخب السويس في الدقيقه الخامسه من بداية اللقاء من كره ثابته نفذها احمد عميره من علي حدود منطقة جزاء اسكندريه للبترول وانتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للاشيء.

ومع بداية الشوط الثاني عادل اسكندريه للبترول النتيجه عن طريق رأسية المدافع احمد حمدي، ثم اضاف كريم شطا الهدف الثاني براسيه من عرضيه متقنه نفذها احمد مجدي.

ويواجه اسكندريه للبترول الحمام الاربعاء القادم في افنتاحية مبارياته بالموسم الجديد فى القسم الثانى.