مورينيو يودع بأقدام تركية.. بنفيكا يتأهل إلى مرحلة الدوري من أبطال أوروبا على حساب فنربخشة

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق بنفيكا البرتغالي أمام نظيره فنربخشة التركي، وذلك بفوز فريق بنفيكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية.

أحداث مباراة فنربخشة وبنفيكا

انطلقت صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الليلة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات إياب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري من بطولة أبطال أوروبا.

جاءت أحداث المباراة في الكثير من اطوارها لصالح أصحاب الأرض فريق بنفيكا، وذلك من حيث الفاعلية الهجومية والسيطرة على منتصف الملعب والكرة.

نجح اللاعب التركي القاطن في صفوف فريق بنفيكا محمد كريم أكتوركوغلو، من تسجيل الهدف الأول وهدف الفوز لصالح فريق بنفيكا، وذلك بعد تمريرة من الجانب الأيمن عن طريق لياندرو باريرو، وضعها أكتوركوغلو من لمسة واحدة قوية أعلى شباك فنربخشة مع الدقيقة "35".

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف، وجاءت أحداث الشوط الثاني بنفس السيطرة والاستحواذ من أصحاب الأرض فريق بنفيكا.

وتعد أبرز لقطات شوط المباراة الثاني، حصول اللاعب تاليسكا على البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في المباراة مع الدقيقة "82"، وذلك بعد تدخل بمرفق اليد في وجه اللاعب إنزو بارينشيا لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

بهذه النتيجة، تأهل فريق بنفيكا البرتغالي إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجارية، بعد الفوز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

يذكر أن قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستقام في السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.