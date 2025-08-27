نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتحفظ على طاقم تحكيم مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، قال إن إدارة النادي تحفظت على طاقم تحكيم مباراة الأهلي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة النادي ينتظر الإعلان الرسمي عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي في قمة الجولة الخامسة".

وأضاف المصدر: "بيراميدز لن يعلق حتى الآن على طاقم تحكيم المباراة ولكن ننتظر الإعلان الرسمي، وإذا كان الطاقم بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس سيكون هناك تحفظ على الاختيار".

واختتم المصدر: "سنطالب اتحاد الكرة بالعدالة ولدينا تحفظ كبير على الحكم الإسباني، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي ومن ثم اتخاذ خطواتنا، ولكن نؤكد على طلبنا بتطبيق العدالة".