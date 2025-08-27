نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يستدعي الحارس الواعد مروان باندا بعد تألقه مع البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعي منتخب مصر للشباب مواليد 2007 الحارس مروان محمد الشهير "باندا" حارس مرمى فريق البنك الأهلي إلى معسكر المنتخب في الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل.



وذلك ضمن فترات استعدادات الفراعنة الشباب للارتباطات الدولية وعلى رأسها بطولة امم إفريقيا للشباب.

جاء استدعاء المنتخب للحارس العملاق بعد تألقه مع فريقه البنك الاهلي بشكل قوي خلال الدوري الخاص بالشباب.

بالإضافة إلى أن اللاعب تم تصعيده إلى التدريبات الخاصة بالفريق الأول بعد تألقه الملحوظ ولفت نظر طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول بالبنك الأهلي.

وشارك الحارس أيضا بشكل أساسي مع فريق البنك الأهلي مواليد 2005 وهو العمر السني الأكبر من مواليد نتيجة لتألقه القوي.