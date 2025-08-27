نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد درويش يجتمع بلاعبي المنتخب قبل انطلاق المران الأول في أبها استعدادًا لكأس الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما، على الاجتماع بلاعبي المنتخب قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لكأس الخليج.

وأكد درويش في تصريحاته خلال الاجتماع مع اللاعبين، أن بطولة كأس الخليج تعد استعداد جيد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بالنسخة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يثق في قدرات اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز في بطولة كأس العالم.

