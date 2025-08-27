نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات دوري أبطال أوروبا.. بافليديس وتاليسكا يقودان هجوم بنفيكا وفنربخشة في التشكيل الأساسي لمواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق فنربخشة التركي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على نظيره فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار مباريات إياب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أعلن المدرب البرتغالي برونو لاجي عن تشكيل فريق بنفيكا في مباراة الليلة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: عمار ديديتش، أوتامندي، أنطونيو سيلفا، صموئيل داهل.

خط الوسط: ريتشارد ريوس، إنزو بارينشيا، لياندرو باريرو.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، فانجيليس بافليديس، فردريك أورسنيس.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة بتشكيل لفريق فنربخشة مكون من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: ميرت مولدور، ميلان شكرينيار، جايدن أوستروولد.

خط الوسط: نيلسون سيميدو، سفيان أمرابط، فريدريكو رودريغز سانتوس، آرشي براون.

خط الهجوم: سيباستيان شيمانسكي، تاليسكا، يوسف النصيري.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

يذكر أن مباراة الذهاب في تركيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين فريق فنربخشة التركي ونظيره بنفيكا البرتغالي.