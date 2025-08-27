نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البعثة المصرية للفروسية تضيف ميداليتين جديدتين في الركوب الإنجليزي بأقليمية – العين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فرسان الأولمبياد الخاص المصري تألقهم في مسابقة الفروسية الاقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقامة بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحوا في إضافة ميداليتين جديدتين في مسابقات الركوب الإنجليزي.

فقد استطاعت الفارسة آية شلتوت تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية والفارسة آلاء عبد العزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية بينما حقق الفارس رافائيل كريم المركز الرابع والفارس أحمد سعفان المركز الخامس في نفس ذات السباق.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد البعثة المصرية من الميداليات إلى ٦ ميداليات ٣ ذهبيات وفضية وبرونزيتين لتؤكد مرة أخرى ريادتها وحضورها القوي في هذه المسابقة الإقليمية المميزة.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بما حققته البعثة المصرية حتي اليوم مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الإعداد الجيد والدعم المستمر لأبطال مصر، مشددًا على أن ما يقدمه اللاعبون من إنجازات إنما هو رسالة فخر وإلهام للمجتمع بأسره.

ووجه محمود الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها الكبير والمتواصل لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري واستصدراها لقرار سفر البعثة وتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لسفر البعثة ومشاركتها بسلامة والذي كان له بالغ الأثر في تمكين اللاعبين من تحقيق هذه الإنجازات.

ومن المقرر ان تستكمل اليوم نهائيات مسابقات عمل الممرات المتعرجة بمشاركة الفرسان الاربعة وهي اخر سباق يشارك فيه فرسان وفارسات مصر في تلك المسابقة الهامة.