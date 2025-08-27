نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر "كرة السلة بلا حدود" إفريقيا 2025 يختتم فعالياته في كيغالي ببطولات نهائية وحفل توزيع جوائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت اليوم النسخة الحادية والعشرون من معسكر "كرة السلة بلا حدود" (BWB) إفريقيا رسميًا في صالة BK أرينا بالعاصمة كيغالي، حيث قدّم 60 من أبرز المواهب الصاعدة من الفتيان والفتيات في القارة عروضًا مميزة خلال اليوم الختامي المليء بالمنافسات.

شهد اليوم إقامة مسابقة الرميات الثلاثية، ومباريات نصف النهائي، ثم النهائيات، والتي انتهت بتتويج فريق ليبرتي للفتيات بقيادة المدرب موسى إهامبا (المدرب المساعد في فريق مينيسوتا تمبروولفز)، فيما حصد فريق بايسرز للفتيان اللقب بقيادة المدرب لويد بيرس (المدرب المساعد الأول في فريق إنديانا بايسرز).

وتمكّن فريق ليبرتي من التفوق على فريق سياتل في نهائي الفتيات، بينما فاز فريق بايسرز على فريق مينيسوتا بقيادة ميكا نوري (المدرب المساعد في فريق مينيسوتا تمبروولفز) في نهائي الفتيان.

وفي ختام المنافسات، جرى تكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين على الصعيدين الفني والشخصي من خلال الإعلان عن جوائز معسكر BWB إفريقيا 2025.