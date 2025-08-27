نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يرفض الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية أن نجم ريال مدريد داني سيبايوس رفض عرض كان مقدم من احد الاندية الفرنسية، وكان على اعتاب الموافقة لكن انهار كل شيء في اللحظات الأخيرة.

اتفق تشافي الونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد مع داني سيبايوس، على إنه خارج خططه وافكاره لذلك بدأ يستمع إلى العروض المقدمة له من جانب وكيله.

نجم ريال مدريد يرفض مارسيليا

AS الإسبانية

انهيار صفقة داني سيبايوس إلى أولمبيك مارسيليا، اللاعب يُريد الإنتقال إلى ريال بيتيس

سيبايوس يرى في رحيله إلى مارسيليا خطوة إلى الوراء لذلك هو من أوقف الصفقة.

