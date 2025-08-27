نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والخلود في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.. والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الخميس الموافق 27/8/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الاتفاق والخلود
وستبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق والخلود مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والخلود
تردد قناة ثمانية 3
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.