موعد مباراة الاتفاق والخلود في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.. والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -  

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الخميس الموافق 27/8/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والخلود

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق والخلود مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والخلود

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

