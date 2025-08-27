نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ونيوم في دوري روشن السعودي.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق نيوم غدا يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ونيوم

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ونيوم مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونيوم

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

