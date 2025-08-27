نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد الكرة العربية عن توقيت مواجهات بداية المسابقة ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الجولة الأولى ضمك ضد الحزم 7:05. الاتفاق ضد الخلود 9:00. الأهلي ضد نيوم 9:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن تردد قناة ثمانية 3 القمر: نايل سات التردد: 12360 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.

